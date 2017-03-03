Bilecik’te Trafik Kazası: 1 Ölü

İddialara göre, Atatürk Bulvarı sanayi istikametine seyir halindeki Kenan Erdoğan (70) yönetimindeki 11 BB 049 plakalı motosiklete, Tugay Kavşağına geldiğinde...

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İddialara göre, Atatürk Bulvarı sanayi istikametine seyir halindeki Kenan Erdoğan (70) yönetimindeki 11 BB 049 plakalı motosiklete, Tugay Kavşağına geldiğinde aynı istikamette giden Gökhan S. yönetimindeki 14 GC 408 plakalı otomobillin aynası çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Kenan Erdoğan olay yerine gelen 112 ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Erdoğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.