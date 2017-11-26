Bileğine Güvenen Bu Yarışta

Ünye Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen bilek güreşinde gençler kıyasıya yarıştı.

Ünye Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen bilek güreşinde gençler kıyasıya yarıştı. Genç Erkekler Bilek Güreşi müsabakalarında sağ ve sol kolda dereceye giren öğrenciler; 50 Kilo Sağ Kol: 1. Berkan Arslan, 2.Muhammed Fadıl Dağdelen, 3.Beytullah Okuyucu.55 Kilo Sağ Kol: 1. Murat Korkmaz, 2. Muhammed Kaygusuz, 3. Sefa Sönmez. 60 Kilo Sağ Kol: 1.Hulisi Güler, 2.Tugay Kapısız, 3. Yusuf Alparslan. 65 Kilo Sağ Kol: 1. Süleyman Üresin, 2. Sezgin Çoban, 3. Taha Yasir Çoban. 70 Kilo Sağ Kol: 1. Celalettin Bağıran, 2. Bedirhan Çivici, 3. Sarper Sarıhan. 75 Kilo Sağ Kol: 1. Melih Karasan, 2. İbrahim İnce, 3. Muhammed Üresin 80 Kilo Sağ Kol: 1. Hasan Sarıkoca, 2. Efe Sarıhan, 3. İsa Güllü +80 Kilo Sağ Kol: 1. Can Cennetoğlu, 2. Ergin Duman, 3. Haluk Can Gümüş oldu. Sol Kolda dereceye girenler ise; 50 Kilo Sol Kol: 1. Serdal Çiçek, 2. Doğukan Uygun, 3. Beytullah Okuyucu. 55 Kilo Sol Kol: 1.Tuncay Özdemir, 2. Ahmet Kuyumcu, 3. Enes Er. 60 Kilo Sol Kol: 1.Furkan Kırman, 2. Hulusi Güler, 3.Emirhan Con. 65 Kilo Sol Kol: 1. Süleyman Üresin, 2. Sezgin Çoban, 3. İlker Halıcı. 70 Kilo Sol Kol: 1. Celalettin Bağıran, 2. Bedirhan Çivici, 3. Onur Gülmüş 75 Kilo Sol Kol: 1. İbrahim İnce, 2. Muhammed Üresin, 3. Sefa Örtücü 80 Kilo Sol Kol: 1. Mücahit Yasin Çifçi, 2. Kadir Dursunoğlu, 3. Alperen Şentepe. +80 Kilo Sol Kol: 1. Engin Duman, 2. Muhammet Fettah Dim, 3. Mert Öztürk oldu. Okul sıralamasında ise; 1. Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2. Ünye Anadolu İmam Hatip lisesi 3. Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Müsabakalara Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Aydın Kuyumcu, ÜNÇEK yöneticileri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.