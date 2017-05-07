'Bileki ekmeği' kuşaktan kuşağa aktarılıyor

Ordulu kadınların özel tarif ve yöntemle közle pişirdiği 'bileki' ekmek, asırlardır sofralardaki yerini alıyor. Bu ekmeğin en önemli özelliği 'bayatlamaması'

Ordu'nun Kumru İlçesi'nde yaklaşık 300 senelik gelenek olan ekmek, yörenin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Bileki taşı içerisinde ve közle pişirilen ekmek, raf ömrünün uzun olması nedeniyle de 'bayatlamayan ekmek' olarak adlandırılıyor.

Mısır unu, tuz ve su karışımından elde edilen hamur, özel bileki taşına dökülüyor. Lezzetini artırması ve lekelenmemesi için hamur karalahana ile örtülürken, onun üzerine ise sac koyuluyor. Sacın üzerine odun ateşinden oluşturulan köz konulduktan sonra hamur, yaklaşık bir saat pişiriliyor.

BÜYÜKLERİMİZDEN ÖĞRENDİK

Büyüklerinden öğrendiği geleneği sürdüren 54 yaşındaki Hanife Karavelioğlu, yöredeki tüm kadınların bu yöntemle ekmek yaptığını anlatarak, "Annem de kaynanam da bu ekmeği pişiriyordu. Onlardan gördük, şimdi de biz bu geleneği sürdürüyoruz" dedi. Karavelioğlu, "Hemen bayatlamıyor bu ekmek. Bir haftayı geçen bir süresi var. Dolapta da bekletilebiliyor" diye konuştu.

DOĞAL ÜRÜNLERLE YAPILIYOR

38 yıldır Fransa'da yaşayan ve tatil amacıyla ilçeye gelen Gönül Karavelioğlu ise, "Geldiğimiz zaman da bu doğanın güzelliğini ve doğal lezzetleri tadıyoruz. Eltimiz sağ olsun, bu lezzetleri bizlere sunuyor" dedi. Karavelioğlu, bileki ekmeğinin, diğer ekmeklerden ayrılan özelliğinin tamamen doğallığı olduğunu vurguladı. Gurbetçi Mustafa Karavelioğlu da geçmişte kesinlikle çarşıdan pazardan ekmek satın alınmadığını ve her evin kendine bileki taşında ekmeğini yaptığını kaydetti.