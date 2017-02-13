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Bilgi Derneğinden Kur’an-ı Kerim Yarışması

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Bilgi Derneğinden Kur’an-ı Kerim Yarışması
5 yıldır "Ufka Yolculuk" sloganı ile yarışmalar düzenleyen Bilgi, Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübünün bu yılki yarışmasının konusu "Kur'an-ı Kerim...

ı Kerim Meali" yarışması düzenleniyor.

5 yıldır "Ufka Yolculuk" sloganı ile yarışmalar düzenleyen Bilgi, Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübünün bu yılki yarışmasının konusu "Kur'an-ı Kerim Meali" olacak. Van ve Hakkari organizasyonlu yarışmanın kayıtlarının devam ettiğini belirten Bilgi, Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Üstün, bilgi ve kültür yarışmalarının Türkiye genelinde Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlendiğini söyledi.

Yarışmanın Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kur'an'ın Anlamıyla Buluşma Platformu tarafından desteklendiğini ifade eden Üstün, "Hedefimiz, toplumun her kesimini Allah'ın son mesajı ile buluşturarak Allah'ın rızasını kazanmak, Kur'an-ı anlayarak okuma konusunda farkındalık ve kamuoyu oluşturmaktır. Bunun yanında, toplumun Kur'an algısını, Allah'ın "oku" emrindeki muradına muvafık hale getirmek ve Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in hayata tatbik edilmesini teşvik etmektir. Ayrıca yarışmamız; okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlamaktır" dedi.

Yarışma katılımcılarının 4 farklı mealden sorumlu olacaklarını dile getiren Üstün, "Yarışmacılarımız, Feyzü'l-Furkân Kur'ân-ı Kerîm Meali (Hasan Tahsin Feyizli), Kur'an-ı Kerim Meali (Türkiye Diyanet Vakfı), Kur'an-ı Hâkim ve Meali Kerim (Hasan Basri Çantay) ve Kur'an-ı Kerim Meali'nden (Ömer Nasuhi Bilmen) sorumlu olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kayıtların 19 Şubat 2017 tarihinde sona ereceğini de sözlerine ekleyen Üstün, şöyle konuştu:

"Yarışma, yaş gruplarına göre altı farklı kategoride gerçekleştirilip, sınav merkezleri milli eğitim müdürlüğü ile yapılan protokol gereği il, ilçe ve beldelerde belirlenen okullarda olacaktır. 26 Mart 2016 Pazar saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan sınav sonunda ülke genelinde dereceye girenlere toplam 46 umre ile 27 bin TL ödül verilecek. Kaybedeni olmayan bu yarışmaya 7'den 70'e herkesi kendi kategorilerinde kayıt yapmaya davet ediyorum. Yarışmaya online kayıt olmak ve yarışma hakkında detaylı bilgi almak isteyen kardeşlerimiz lütfen www.ufkayolculuk.com adresini ziyaret etsinler."

Bilgi Derneğinden Kur’an-ı Kerim Yarışması

Bilgi Derneğinden Kur’an-ı Kerim Yarışması

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