Bilgi Evi Öğrencileri Rekorlar Kitabına Girmeye Hazırlanıyor

Zeytinburnu Bilgi Evi öğrencileri, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü gerçekleştireceği etkinlikle rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor.

Zeytinburnu Bilgi Evi öğrencileri, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü gerçekleştireceği etkinlikle rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü düzenleyeceği etkinlikle rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor.

600 ortaokul öğrencisi ve Bilgi Evi öğrencilerinin "Lütfen sigara içme" ve "Sigara içmediğin için teşekkürler" mektubu yazma ve gönderme rekorunu kıracağı denemede, binlerce öğrenci kalemini konuşturarak Dünya Çocuk Rekorları Kitabına adını yazdırmaya çalışacak.

"Sigara içmediğin için teşekkürler"

Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt'un Yeşilaycı öğrencilere destek vereceği rekor denemesinde, çocuklarda bağımlılık yapan maddelerin kullanımı konusunda aile büyüklerinin, akrabaların, çevredekilerin, sanatçıların, sporcuların ve ünlü isimlerin olumlu ve olumsuz örnek oluşturduğu konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Dünya Çocuk Rekorları kapsamında, 9 Şubat 2017 Perşembe günü saat 10.30'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek rekor denemesi, Prof. Dr. Orhan Kural Başkanlığında Rekor Tescil ve Hakem Heyetince tescil edilecek.