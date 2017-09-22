Bilgi İşlem Ve Yönlendirme Personeline Paralar Ödendi

Hak-İş'e bağlı Öz Büro İş İl Başkanı Mustafa Turan, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçe hastanelerinde çalışan bilgi...

Hak-İş'e bağlı Öz Büro İş İl Başkanı Mustafa Turan, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçe hastanelerinde çalışan bilgi işlem ve yönlendirme personellerine toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük ödemelerini yapıldığını kaydetti.

Öz Büro İş İl Başkanı Mustafa Turan yaptığı açıklamada, personellerin hesaplarına paranın yatırıldığını duyurdu.

Turan, "Bu konuda bizlere destek Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği yöneticilere ve hastanelerimizin yöneticilerine üyelerimiz adına teşekkürler ediyorum. Hükümetimizin yıl sonuna kadar taşeron işçi kardeşimizin sorunu çözecekleri konusunda kuşkumuz kalmamıştır.Bu güne kadar taşeron içlerimizin sorunlarını dile getiren ve çözüme kavuşturmaya çalışan Hak-İş Sendikamızın Genel Merkezine ve bu dava uğruna emeği geçen herkese sonsuz saygılarımızı sunarız" dedi.