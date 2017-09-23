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Bilgi Ve Hikmet Kitap Kafe Açıldı

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Bilgi Ve Hikmet Kitap Kafe Açıldı
Bilgi ve Hikmet Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Adıyaman Şubesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Bilgi ve Hikmet Kitap Kafenin açılışı...

Bilgi ve Hikmet Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Adıyaman Şubesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Bilgi ve Hikmet Kitap Kafenin açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Bilgi ve Hikmet Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan proje ile kitap kafenin açılışı yapıldı. Turgut Reis mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde açılışı yapılan kitap kafede 3 bin kitap gençlerin ve kitap meraklılarının hizmetine sunuldu. Tarih, Edebiyat, İslami İlimler, Felsefe, Sosyalaji, Psikoloji gibi birçok alanda eserler yer alıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Memur-Sen Temsilcisi Ali Deniz, Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz, Bilgi ve Hikmet Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Demir ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri açılışını yaptı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından salonda düzenlenen programa geçildi. Programın açılış konuşmasını Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş yaparak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Adıyaman merkez ve ilçelerinde 3 milyon hibeli 8 projeyi kabul etti. Bu projelerde mobil gençlik merkezleri, kitap kafeler ve uyuşturucu ile mücadele projeleri uygulanmaya başlıyor. Gençlerimizin kötü alışkanlıktan uzak durması hedeflenmektedir" dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise, öğrenmenin önemine işaret ederek, "Gençlerimizin başkalaşmasının önüne geçmeliyiz. Gençlerin özentilerinin önüne geçmek bu tür açılışlar ile yapılabilir. Asrımızın en önemli sorunlarının başında başkalaşmadır. Kendi öz değer ve kültürlerimizden kopmamamız gerekmektedir" dedi.

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz ise konuşmasında, "Dünyayı, hayatı, geleceği, toplumu okumak lazım. Eğer okuyorsak, mutlaka bizim bir endişemiz vardır. Mutlaka bir hayalimiz, umudumuz vardır. Hayalimizin, umudumuzun, geleceğimiz inşası bu tür nezih mekanlarda gençlerimizin yetişmesiyle mümkündür" ifadelerini kullandı.

Bilgi ve Hikmet Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Demir, derneğin faaliyetlerinden bahsederek, çocuklara ve gençlere yönelik yürütülen sosyal ve kültürel faaliyetlerden bahsetti.

Proje Koordinatörü İhsan Mutlu ise, proje hakkında bilgiler vererek, 3 bin adet kitap ile kafenin açıldığını kaydetti.

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