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Bilgi Yarışmasında 4 Okul Daha Belli Oldu

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Bilgi Yarışmasında 4 Okul Daha Belli Oldu
Düzce Belediyesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen, geleneksel hale getirilerek her yıl yapılan Genel Kültür ve Bilgi...

Düzce Belediyesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen, geleneksel hale getirilerek her yıl yapılan Genel Kültür ve Bilgi yarışmasının üst turuna çıkan 4 okul daha belli oldu.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleştirilen ve Kültür Merkezinde yapılan bilgi yarışmasında bir üst tura çıkan 4 okul daha belirlendi. Yarışmada diğer okullara göre daha üstün puan alan ve ikinci tura çıkan okullar şu şekilde: Mehmet Zait Kevseri İHO, 19 Mayıs Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu, Hafız Hasan Şen İHO. Genel Kültür ve Bilgi Yarışmasının diğer bölümü ise 28 Şubat tarihinde yapılacak.

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