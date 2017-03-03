Bilgi Yarışmasında Turlar Tamamlandı

Düzce Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan Merkez Ortaokullar Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması'nda birinci tur ve...

Düzce Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan Merkez Ortaokullar Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması'nda birinci tur ve ikinci tur yarışmaları tamamlandı. İki tur sonucunda yarı finale 11 okul çıktı. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve geleneksel hale gelen Genel Kültür ve Bilgi Yarışması'nın yarı final kura çekimi 7 Mart tarihinde saat 14.00'de Kültür Merkezi'nde yapılacak.