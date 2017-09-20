Bilgiç cübbe giydirdi uyardı

Yeni unvanlarını alan OMÜ görevli 133 akademisyen için 'Biniş Takdim Töreni' düzenlendi. Akademisyenlere cübbe giydiren Rektör Bilgiç, "Vicdanınızın sesini dinlemeyi ihmal etmeyin "dedi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle, 24 öğretim üyesi profesör, 69 öğretim üyesi doçent, 40 öğretim üyesi ise yardımcı doçent unvanını aldı. Biniş Takdim Töreni, açılış konuşmaları ile başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Yargı mensupları, din adamları ve akademisyenler cübbe giyer. Bu meslek gruplarına verilen önemin göstergesi olarak cübbe giyerler. Bu meslek gruplarının hak ve hakikatle ilgili olduğunu görüyoruz. Hakikatin arayışı içindedirler. Hakkın ortaya çıkmasını sağlarlar ve bunu duyururlar. Bu cübbeyi giyenler aldıkları kararlarda, yaptıkları işlerde; bağımsız olma, baskıya karşı dimdik ayakta durma ve vicdanlarının sesini ihmal etmemek gibi bir mecburiyetleri var. Bu nedenle cübbe giymeyi şekli bir işlem gibi görmemiz doğru değil. Cübbenin simgesel anlamlarının, cübbeyi giyenlerde tezahür etmesi gerekir. Aksi taktirde bu bir seremoniden öteye geçmeyecektir. Bu üç meslek grubunun bozulduğu bir toplumun sağlam kalması mümkün değildir. Bugün cübbelerini giyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

OMÜ GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Türkiye'de ciddi bir üniversiteleşme olduğunu belirten AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, "Türkiye'de bu gün her vilayette bir üniversitemiz var. Biz Samsun'da ikinci şehir üniversitesini konuşur pozisyonuna geldik. Bu aynı zamanda OMÜ'nün gücünü gösteriyor. OMÜ köklü bir üniversite olmasaydı bu gücü gösteremezdi. Kuruluşundan bu güne kadar OMÜ'ye destek veren bu aşamaya taşıyan herkese teşekkür ediyorum. Cübbelerini giyecek arkadaşlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Müzik dinletisinin ardından 133 akademisyene cübbeleri giydirildi. Ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Törene öğretim üyeleri ve aileler katıldı.