BİLGİCİ, BASİRETSİZLİKTEN DERT YANDI

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 4’üncü Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor’un Teknik Direktörü Ali Bilgici, "Turhalspor maçı galibiyetinden sonra bir türlü maç kazanmıyoruz. Bu ara basiretsizlik yakamızı bırakmıyor" dedi.

Her maça iyi hazırlandıklarını ve ancak üç puana ulaşamadıklarından yakınan Yeşil-Beyazlı ekibin Teknik Direktörü Ali Bilgici, "Ladik Belediyespor karşısında karşılaşmaya iyi başlayan taraf bizdik. Özelikle ilk yarda bulduğumuz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Maçın 70’inci dakikasında gördüğü kırmızı kartla Erkan İnan takımını sahada 10 kışı bıraktı. Rakibimizin karşısında 20 dakika boyunca eksik bir kadroyla mücadele etmek zorunda kaldık. Önümüzdeki maçlarımıza bakıyoruz" diye konuştu.

'TAKIMIMIZDA SAKAT VE

CEZALI OYUNCUMUZ VAR'

Çorum Ortaköy Belediyesi Şapinuvaspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını ifade eden Bilgici, "Artık puan kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Ligde kalan tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Çorum Ortaköy Belediyesi Şapinuvaspor maçı dahil her maçımıza üç puan üzerine hazırlanmak zorundayız. Takımızda sakat olan Fatih Müjde, Ladik Belediyespor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Erkan İnan ve aynı maçta hava topunda rakibiyle çarpışarak beyin travması geçiren Ahmet Tüzün'ün dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor" dedi.