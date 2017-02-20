  • BIST 89.389
  • Altın 143,634
  • Dolar 3,6170
  • Euro 3,8394
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun -1 °C
  • Amasya -4 °C
  • Rize 0 °C
  • Trabzon 8 °C

Bilgisayar Kursuna Büyük İlgi

» »
Bilgisayar Kursuna Büyük İlgi
Kula Halk Eğitim Merkezinde bu yıl üçüncü dönemi açılan bilgisayar kursları yoğun ilgi görüyor.

Kula Halk Eğitim Merkezinde bu yıl üçüncü dönemi açılan bilgisayar kursları yoğun ilgi görüyor. Kula Halk Eğitim merkezinde 13 Şubat tarihi itibarıyla gündüz ve akşam kursları olmak üzere iki tane bilgisayar kursu başladı.

Bilgisayar kullanmanın sosyal medya kullanmak olmadığını söyleyen Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, "Gençlerimiz bilgisayar işletmenliği alanında uzman desteği almak için kurslarımıza müracaat ettiler. Daha önceki kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz kurstan çok faydalandıklarını belirttiler. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurslar açmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda bilgisayar kurslarımıza talep yoğunluğu yaşıyoruz. Kursiyerlerimizin kursa katılabilecekleri zamanlamayı yaparak akşam ve gündüz kursları açtık." dedi.

Bilgisayar Kursuna Büyük İlgi

Bilgisayar Kursuna Büyük İlgi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rektör Remzi Gören: Kütahya’nın Gelişmesini Katkı Sağlıyoruz20 Şubat 2017 Pazartesi 10:13
  • Arnavutköy’de Tüm Öğretmenlere Geri Dönüşüm Semineri20 Şubat 2017 Pazartesi 10:13
  • Selçuk’un "Belleği" Dolup Taştı20 Şubat 2017 Pazartesi 10:13
  • Genel Sekreter Yalçın Sahaya İndi20 Şubat 2017 Pazartesi 10:13
  • ’’Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet’’ Karma Sergisine 65 Üniversite Katıldı20 Şubat 2017 Pazartesi 10:08
  • Seçmen Listelerini Kontrol Etmeyi Unutmayın20 Şubat 2017 Pazartesi 10:08
  • Darıcalı Karateciler Avrupa Şampiyonası’nda Kürsüden İnmedi20 Şubat 2017 Pazartesi 10:08
  • Silopi’de Okul Müdürlerine Seminer Verildi20 Şubat 2017 Pazartesi 10:08
  • Sokakta Bulduğu Kazın Sahibini Arıyor20 Şubat 2017 Pazartesi 10:08
  • Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Açıldı20 Şubat 2017 Pazartesi 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti