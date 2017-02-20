Bilgisayar Kursuna Büyük İlgi

Kula Halk Eğitim Merkezinde bu yıl üçüncü dönemi açılan bilgisayar kursları yoğun ilgi görüyor.

Kula Halk Eğitim Merkezinde bu yıl üçüncü dönemi açılan bilgisayar kursları yoğun ilgi görüyor. Kula Halk Eğitim merkezinde 13 Şubat tarihi itibarıyla gündüz ve akşam kursları olmak üzere iki tane bilgisayar kursu başladı.

Bilgisayar kullanmanın sosyal medya kullanmak olmadığını söyleyen Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, "Gençlerimiz bilgisayar işletmenliği alanında uzman desteği almak için kurslarımıza müracaat ettiler. Daha önceki kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz kurstan çok faydalandıklarını belirttiler. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurslar açmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda bilgisayar kurslarımıza talep yoğunluğu yaşıyoruz. Kursiyerlerimizin kursa katılabilecekleri zamanlamayı yaparak akşam ve gündüz kursları açtık." dedi.