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Bilim Merkezi Tanıtılıyor, Bilim Şenliği Başlıyor

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Bilim Merkezi Tanıtılıyor, Bilim Şenliği Başlıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2016 yılının son gününde şehrimiz için önemli bir yatırım olan Anadolu'nun en kapsamlı Bilim Merkezi'ni halkımıza açacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2016 yılının son gününde şehrimiz için önemli bir yatırım olan Anadolu'nun en kapsamlı Bilim Merkezi'ni halkımıza açacak. Bilim Merkezi'nin tanıtımıyla birlikte üç gün sürecek olan Kayseri Bilim Şenliği de başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2016'ya bilimle veda edip yeni yılı da bilimle karşılayacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Anadolu'nun en kapsamlı Bilim Merkezi'ni Kayseri'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bilim Merkezi için 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'de bir tanıtım programı yapacaklarını ifade eden Başkan Çelik, aynı gün Kayseri Bilim Şenliği'ni de başlatacaklarını söyledi. Bilim atölyeleri ve bilimsel gösterilerle dolu Bilim Şenliği'nin üç gün süreceğini dile getiren Başkan Çelik, bir anlamda 2016 yılına bilimle veda edip, 2017'yi bilimle karşılayacaklarını belirtti.

52 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, TÜBİTAK ile birlikte yapılan Bilim Merkezi'nin 52 milyon 350 bin TL'lik bir yatırım olduğunu söyledi. Artık öğrencilerin bilimi, fenni, teknolojiyi kaynağında göreceklerini ifade eden Başkan Çelik, "Çocuklarımız kendilerini geliştirebilmek için uzay teknolojileri, astronomi, temel bilimler konularının tamamında incelemelerde bulunup deneyler yapabilecekler. Merkezimiz bilimi teknolojiden pratiğe dönüştürerek geleceğin bilim adamlarının yetiştirilmesine katkıda bulunacak. Bu merkez aynı zamanda Kayseri'nin cazibesini artıracak bir merkez de olacak" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÖKEVİ KAYSERİ'DE

Bilim Merkezi'nin Harikalar Diyarı içerisinde 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 55 bin metrekare alana kurulduğunu dile getiren Başkan Çelik, "Şehrimiz için çok önemli bir yatırım olan Kayseri Bilim Merkezi'nde yaklaşık 100 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerinin yanı sıra bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler (sanat atölyesi, fen bilimleri atölyesi, robotik atölyesi), bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi, sergi alanları, kütüphane ve Türkiye'nin en büyük planetaryumu bulunuyor. 14 metre çaplı kubbesi ve 109 koltuk kapasitesiyle ülkemizin en büyük gökevinde eğitim ve eğlence amaçlı gösterilecek filmlerin yanında temel astronomiden ileri astronomiye kadar pek çok konuda eğitim verilecek" diye konuştu.

EL CEZERİ DE BİLİM MERKEZİ'NDE

Kayseri Bilim Merkezi'nde doğadaki unsurların işleyiş ya da varoluş biçimlerini deney düzenekleri ile gözlemleme imkanı sunan 60 sergi düzeneği, Kayseri ve çevresi hakkında etkileşimli materyallerle bilgi edinilebilecek alanlar, 1-6 yaş grubunda bulunan çocukların; bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine katkıda bulunacak alanlar, görme ve algı, elektrik ve manyetizma, dalgalar ve rezonans gibi konularda 37 ayrı sergi düzeneğinin yanı sıra geçici sergiler de yer alıyor.

Geçici sergiler arasında, bugünkü sibernetik ve robot bilimindeki çalışmalarıyla dünyanın bu alandaki ilk bilim adamı olan El-Cezeri de bulunuyor. Şırnak'ta doğan ve 1136-1206 yılları arasında yaşayan El Cezeri mekanik bilimin öncüsü olarak biliniyor. Bilim Merkezi'ndeki sergide bu önemli bilim adamına ait icatlar görülebilecek.

Bilim Merkezi Tanıtılıyor, Bilim Şenliği Başlıyor

Bilim Merkezi Tanıtılıyor, Bilim Şenliği Başlıyor

Bilim Merkezi Tanıtılıyor, Bilim Şenliği Başlıyor

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