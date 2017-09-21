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Bilim, Sanat Ve İş Dünyasının Kalbi Uşak’ta Atacak

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Bilim, Sanat Ve İş Dünyasının Kalbi Uşak’ta Atacak
Uşak Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Seranova'nın katkıları ile International AppliedSocialSciencesCongress-IASOS-gerçekleştiriliyor.

Uşak Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Seranova'nın katkıları ile International AppliedSocialSciencesCongress-IASOS-gerçekleştiriliyor. Kongreye Sosyal ve Beşeri Bilimlerin her alanından çok sayıda bilim insanı, sanatçı ve iş dünyasının katılması bekleniyor. Düzenlenecek kongre ile bilim, sanat ve iş dünyasının kalbi üç gün boyunca Uşak'ta atacak.

Seranova'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlik, son yıllarda "Marka Şehir" olma yolunda önemli atılımlar yapan Uşak'ta bilim, sanat ve iş dünyasının temsilcilerini buluşturmayı hedefliyor. Düzenlenecek etkinlikte "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Uygulanabilir Bilgi" teması işlenecek.

Kongre kapsamında, Uşak'ın, seramiğin önemli merkezlerinden biri olması nedeniyle, Seranova tarafından "Değişen ve Gelişen Uşak" temalı seramik sergisi açılacaktır. Sergi kapsamında Uşak'ın tarihsel bir bakış açısıyla dünü ve bugününe ait görseller kongre süresince katılımcıların ilgisine sunulacak.

Aynı zamanda Evrim Özeskici tarafından hazırlanan "Diyalog" isimli resim sergisi ve Mehmet Küçük tarafından hazırlanan "Gelenekse Modern Yaklaşımlar" isimli çini sergisi de katılımcıların ilgisine sunulacak.

Kongrenin amaçlarından birinin de turizm şehri olma yolunda önemli atılımlar yapan Uşak'ın tanıtımına katkı yapmak olduğu belirtildi. Bu kapsamda kongre'ye gelenlerin geniş katılımlı bir gezi ile Uşak'ın tarihi ve kültürel yerlerinin (Ulubey kanyonlar, Clandras, Blaundus Antik kenti, Uşak Belediyesi Halı Dokurevi, Uşak ve Atatürk Etnoğrafya Müzesi) tanıtımının yapılacağı belirtildi.

Ayrıca kongrenin, üç gün boyunca uygulamalı sosyal bilimler alanında son bilimsel yayınların tartışılacağı önemli bir platform olması da bekleniyor.

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