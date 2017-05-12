Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik, Aksaray’da

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Aksaray'da kamyon fabrikası Ar-Ge merkezi temel atma törenine katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Aksaray'da kamyon fabrikası Ar-Ge merkezi temel atma törenine katıldı. Bakan Yardımcısı Çelik, Ar-Ge merkezlerinde yapılan inovasyonla Türkiye'nin geleceğe koşacağını söyledi.

Kamyon fabrikasında gerçekleştirilen temel atma töreni öncesi bir konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Ar-Ge'nin önemine değinerek, "Dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda, 2023 hedefleri içerisinde bir inanç içerisindeyiz. Bu inanca, bu hedefe yönelmek için de hep beraber el birliği, güç birliği yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu vesile ile her konudaki, özellikle araştırma geliştirme alanlarında ülkelerin kalkınması için lazım olan ivmeyi yakalamamız hususunda en büyük desteğin buradan olacağını da biliyoruz ve buna inanıyoruz. Yarının güçlü Türkiye'sinin ortaya çıkması, buna lokomotif olması görevi, bu Ar-Ge merkezleri üstlenecektir. Ar-Ge merkezlerinde yapılan inovasyonla Türkiye geleceğe koşacaktır. Ar-Ge merkezleri ile sanayinin dönüşümü en üst seviyede sağlanacaktır. Otomotiv sektörünün ekonomimiz açısından ne kadar önemli olduğu ikincisi ise Ar-Ge merkezlerinin yenilikçiliğe yaptığı katkılardır. 2016 yılı itibari ile 4 trilyon dolar olan dünya ekonomisindeki yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan otomotiv sektörünün yeri, bu çok önemlidir ki, dünyanın en büyük 4'üncü ekonomisine denk gelmektedir. Bu büyük pazarda Türkiye ciddi bir paya sahiptir. Fakat bu payı daha da büyütmemiz ve dünyayla rekabette öncelikli hale gelmemiz şarttır" dedi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez ise "Hükümetimizin 2023 hedefleri kapsamında gerek ekonomik, gerekse Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Ar-Ge, inovasyon, markalaşma ve tasarım gibi konular küresel rekabetin belirleyici unsurlarıdır. Özel sektörümüzü bu alanlara yönlendirmek, sektörün bu alandaki etkinliğini artırmak en temel önceliğimiz olmalıdır. Bu alanda çalışmalarımız hızla devam etmekte olup, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Ar-Ge konusunda stratejik hedefleri belirlemiş, konuyla ilgili büyük destek ve çalışmaları bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından fabrika yetkilileri ve protokol üyeleriyle birlikte temel atma töreni gerçekleştirildi. Programa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Vali Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, STK temsilcileri ve fabrika yetkilileri katıldı.