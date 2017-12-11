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Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

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Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 2017 yılı üçüncü çeyrek GSYH büyümesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 2017 yılı üçüncü çeyrek GSYH büyümesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özlü, "Büyümedeki artış sadece iç talep kaynaklı değildir. Yurtdışı piyasalardaki toparlanmanın etkisiyle ihracatımız bu çeyrekte yüzde 14,5 büyümüştür" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 2017 yılı üçüncü çeyrek GSYH büyümesini değerlendirdi. Bakan Özlü değerlendirmesinde, "Türkiye 2017 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü büyümesini sürdürmüş ve beklentileri aşarak yüzde 11,1 büyümüştür. Büyüme sadece bir önceki yılın aynı çeyreğine göre gerçekleşmemiş, ülkemiz bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış rakamlarla yüzde 1,2 büyümüştür" ifadelerini kullandı.

Bakan Faruk Özlü'nün değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: "Bu dönemde imalat sanayindeki büyüme yüzde 15,8 olarak gerçekleşmiştir. İmalat sanayindeki hızlı büyüme birçok sektörü de tetiklemiş ve o sektörlerde de büyümenin önünü açmıştır. Yılın başında yatırımları artırmak üzere attığımız adımlar net bir şekilde meyvelerini vermiştir. Bu yılın başından itibaren gerek yatırımlar gerekse de tüketim harcamaları hem yıllık bazda, hem de çeyreklik bazda kayda değer artış sergilemiştir. Özellikle yatırımlardaki artış yönünü yukarı çevirmiştir. Üçüncü çeyrekte yatırımlardaki artış yüzde 12,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde makine teçhizat yatırımları, yani uzun vadeli üretim kapasitesini belirleyen yatırım harcamalarındaki artış yüzde 15,3'tür. Gelinen noktada, yatırımların hız kesmeden devam ettiğini görmekteyiz. Yatırımlardaki bu istikrarlı artış, tüm dünyaya bir mesajdır. Türk ekonomisini manipüle etmeye yönelik birtakım girişimler itibar görmemiş, ekonomimiz büyümesini sürdürmüştür. Tüm bunlar artık sanayicilerimiz başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın geleceğe güvenle baktığını bize göstermektedir. Yüksek büyüme, ekonomiye duyulan güvenin de açık göstergesidir. Türk ekonomisi; güven ve istikrar temelli büyümüştür.

Burada sanayicilerimizin başarısı daha net anlaşılmaktadır

Büyümedeki artış sadece iç talep kaynaklı değildir. Yurtdışı piyasalardaki toparlanmanın etkisiyle ihracatımız bu çeyrekte yüzde 14,5 büyümüştür. Özellikle mal ihracatımızın yüzde 95'inden fazlasının sanayi ürünlerinden oluştuğu göz önüne alınırsa, burada sanayicilerimizin başarısı daha net anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye, sanayi odaklı büyümektedir. Özel sektöre, girişimcilerimize ve KOBİ'lerimize verdiğimiz teknolojiyi ve Ar-Ge'yi teşvik eden destekler üretime dönüşmüştür. Türkiye dördüncü çeyrekte de yüksek hızlı büyümesini devam ettirecek ve bu yılı dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında tamamlayacaktır."

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