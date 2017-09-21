Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Özlü: “Türk Ekonomisi Manipüle Edilemez”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Çevremizdeki istikrarsızlıklara, savaşlara, hain darbe girişimine ve ekonomimizi hedef alan spekülasyonlara...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Çevremizdeki istikrarsızlıklara, savaşlara, hain darbe girişimine ve ekonomimizi hedef alan spekülasyonlara rağmen iyi bir sınav verdik. Artık görülmüştür ki, Türk ekonomisi manipüle edilemez" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kocaeli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu(OSBÜK) tarafından düzenlenen Marmara Bölge Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Özlü ile birlikte, Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Marmara Bölgesi'nde bulunan organize sanayi bölgelerinden çeşitli temsilciler katıldı.

"Yerleşim alanları içerisinde kalmış sanayi işletmelerinin taşınması bir zarurettir"

Programda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin bütün itici sektörlerinin kümelendiği Marmara Bölgesi'ne, bölgenin dinamikleri ile uyumlu bir göz ile bakmak durumundayız. Aksi bir bakış açısı bizleri yanıltacaktır. Yerleşim alanları içerisinde kalmış bulunan sanayi sitelerini ve sanayi işletmelerini kent dışına taşımak istiyoruz. Bu bir zarurettir. Fakat biz bunu yaparken taşınma kapsamındaki 65 bin civarındaki işletmecimizi mağdur etmeyeceğiz. Hesaplamalarımıza göre bu kadar sayıdaki işletmenin taşınma maliyeti yaklaşık 20 milyar TL'dir. Biz bu taşınma masraflarını kredi ile destekleyeceğiz. Bu çerçevede sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin İl Özel İdarelerine, Büyükşehir Belediyeleri veya belediyelerin yapacağı idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları ile altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına yakınına kadar olan kısmının, mimarlık ve mühendislik hizmetleri de dahil kredi ile desteklenmesi hususlarını bakanlığımızın görevleri arasına aldık. İlk etapta küçük metrekarede olan iş yerlerini daha büyük alanlı iş yerlerine dönüştüreceğiz. Bu işyerlerinin taşınma maliyetlerini de yaklaşık 3 milyar TL olarak hesaplıyoruz. Bu taşınma sadece fiziksel mekan olarak bir sanayi sitesinin bir yerden alınarak şehir dışında farklı bir yere getirilmesi değildir. Bu taşınma işlemi aynı zamanda modern sanayi sitelerinin oluşturulmasıdır. Gönlümüzde yatan yeni yapılar modern, teknolojiden istifade eden sanayi siteleridir. Bu kesinlikle şehir içerisinde kalmış bulunan sanayi sitelerinin şehir dışına aynı şekilde taşınması gibi anlaşılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Türk ekonomisi manipüle edilemez"

Organize sanayi bölgelerinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çeken Bakan Özlü, "Hep birlikte sanayinin bütün unsurları ve aktörleri olarak geleceğe hazırlanmak zorundayız. Türkiye sanayi ağırlıklı olarak büyüyor. Bu büyümede aslan payı ise OSB'lere aittir. Çok şükür ki, Türk sanayisinin çarkları dönüyor ve dönmeye devam edecek. Türk ekonomisi ve sanayisi bütün unsurlarıyla birlikte iyi bir sınav vermiştir. Çevremizdeki istikrarsızlıklara, savaşlara, hain darbe girişimine ve ekonomimizi hedef alan spekülasyonlara rağmen iyi bir sınav verdik. Artık görülmüştür ki, Türk ekonomisi manipüle edilemez. Türk ekonomisi bütün manipülasyonlara karşı çok sağlamdır, güçlüdür, dirençlidir. İçeriden veya dışarıdan gelen ekonomik veya diğer türden hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. Biz işimize bakmaya, büyümeye ve düşman çatlatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'nın ardından TÜBİTAK Kampüsü içerisinde bulunan Marmara Teknoloji Merkezi'ne geçen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, burada TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ve MARTEK Genel Müdürü Orhan Çömlek ile MARTEK Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet ile toplantı yaptı. MARTEK'in çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Özlü, daha sonra programına devam etmek üzere Kocaeli'den ayrıldı.