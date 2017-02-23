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Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Özlü’den “Hızlı Devlet” Vurgusu

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Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Özlü’den “Hızlı Devlet” Vurgusu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yeni sistemle birlikte hantal devlet yönetimi yerine hızlı, seri ve atak bir devlet yönetimi olacak. İş dünyasının...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yeni sistemle birlikte hantal devlet yönetimi yerine hızlı, seri ve atak bir devlet yönetimi olacak. İş dünyasının ve bilim camiasının bizden beklediklerini çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirmek mümkün olacak. En önemli kaynak zamandır, yeni sistemde zaman israfına son vereceğiz" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Mimarlar ve Mühendisler Grubu mensuplarının organize ettiği Türkiye'nin Sanayi Stratejisi ve Vizyonu konulu çalışma toplantısına katıldı. Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilen programa, Özlü'nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Özlü yaptığı konuşmada, teknolojinin hızla olan bağından bahsederek, "Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Fonu kuruyoruz. Bu fon bütçe için bir fon olacak ama bunun harcama yetkisi Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu'nda olacak. Bu şekilde, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalara daha dazla ve daha doğru kaynak aktaracağız. Teknolojinin gelişmesi hızlı hareket etmeye bağlıdır. Bireyler, şirketler veya devletler hızlı karar alama ve bunları hızlı hayata geçirme becerisine sahip değilse, teknoloji geliştirme konusunda da sınırlı bir seviyede takılıp kalacaktır. Bu vesileyle 16 Nisan referandumunun çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bu değerler içinde en çok hızı önemsiyorum" şeklinde konuştu.

"En önemli kaynak zamandır, yeni sistemde zaman israfına son vereceğiz"

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte hantal devlet yapısının ortadan kalkacağına değinen Özlü, "Yeni sistemle birlikte hantal devlet yönetimi yerine hızlı, seri ve atak bir devlet yönetimi olacak. İş dünyasının ve bilim camiasının bizden beklediklerini çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirmek mümkün olacak. En önemli kaynak zamandır, yeni sistemde zaman israfına son vereceğiz. Bu nedenlerle ekonomik hayatımızda önemi yeri bulunan Mimar ve Mühendisler Grubu gibi sivil toplum kuruluşlarımızın anayasa değişikliğine güçlü bir şekilde destek vereceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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