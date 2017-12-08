Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Bilişim Dünyasında Kadın Olmak" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Bilişim Dünyasında Kadın Olmak" başlıklı söyleşi düzenlendi.

OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı ile Sosyal Yaşamı Destekleme Öğrenci Topluluğu iş birliğinde öğrencilere ve akademik personele yönelik gerçekleştirilen "Bilişim Dünyasında Kadın Olmak" konulu söyleşide, bilişim sektöründe kariyer sahibi görme engelli bireyler Gamze Sofuoğlu ve Duygu Karaman, akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonundaki söyleşinin açılış konuşmalarını Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda topluluğun akademik danışmanı olan Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ile Topluluk Başkanı Ahmet Tayfur Arslan yaptı.

Görme engelli olan Gamze Sofuoğlu ile Duygu Kayaman'ın konuşmacı olduğu etkinlikte davetli konuşmacılar, Türkiye'de engelli birey ve engelli kadın olmaya ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

Lisansüstü eğitimleriyle engelleri aşmış olan Sofuoğlu ve Kayaman, söyleşilerinde toplumsal olarak zihinlerdeki engelleri kaldırmanın gerekliliği üzerinde durarak bu konuda farkındalık oluşturulmasının önemine vurgu yaptılar.