  • BIST 107.921
  • Altın 153,786
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C

Bilişim Dünyasında Kadın Olmak

» »
Bilişim Dünyasında Kadın Olmak
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Bilişim Dünyasında Kadın Olmak" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Bilişim Dünyasında Kadın Olmak" başlıklı söyleşi düzenlendi.

OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı ile Sosyal Yaşamı Destekleme Öğrenci Topluluğu iş birliğinde öğrencilere ve akademik personele yönelik gerçekleştirilen "Bilişim Dünyasında Kadın Olmak" konulu söyleşide, bilişim sektöründe kariyer sahibi görme engelli bireyler Gamze Sofuoğlu ve Duygu Karaman, akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonundaki söyleşinin açılış konuşmalarını Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda topluluğun akademik danışmanı olan Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ile Topluluk Başkanı Ahmet Tayfur Arslan yaptı.

Görme engelli olan Gamze Sofuoğlu ile Duygu Kayaman'ın konuşmacı olduğu etkinlikte davetli konuşmacılar, Türkiye'de engelli birey ve engelli kadın olmaya ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

Lisansüstü eğitimleriyle engelleri aşmış olan Sofuoğlu ve Kayaman, söyleşilerinde toplumsal olarak zihinlerdeki engelleri kaldırmanın gerekliliği üzerinde durarak bu konuda farkındalık oluşturulmasının önemine vurgu yaptılar.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Battal İlgezdi, Görevden Uzaklaştırılmasıyla İlgili Açıklama Yaptı08 Aralık 2017 Cuma 19:53
  • Beyoğlu Kudüs İçin Ayakta08 Aralık 2017 Cuma 19:53
  • Tahran’da, Kudüs Protestosu08 Aralık 2017 Cuma 19:48
  • Isparta Ak Gençlik’ten Kudüs Protestosu08 Aralık 2017 Cuma 19:33
  • Başakşehir Kudüs İçin Ayakta08 Aralık 2017 Cuma 19:28
  • Artvin’de Ülkü Ocakları’ndan Kudüs Tepkisi08 Aralık 2017 Cuma 19:13
  • Töhob Heyeti Milas’a Geldi08 Aralık 2017 Cuma 18:38
  • Gediz’de Abd’nin Kudüs Kararına Tepki08 Aralık 2017 Cuma 18:03
  • Gümüşhane Kudüs İçin Ayaklandı08 Aralık 2017 Cuma 18:03
  • Ticaret Odası Üyelerine Sedefne’de İndirim08 Aralık 2017 Cuma 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti