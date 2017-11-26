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Bilişim Fuarı’nda Geleceğin Meslekleri Konuşuldu

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Bilişim Fuarı’nda Geleceğin Meslekleri Konuşuldu
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda 10 yıl içinde teknolojinin insan hayatındaki oluşturacağı değişim konuşuldu

Kocaeli Bilişim Fuarı'nda 10 yıl içinde teknolojinin insan hayatındaki oluşturacağı değişim konuşuldu

Kocaeli Bilişim Fuarı'na katılan yazılım ve bilişim destek uzmanı Muharrem Gezer, teknolojinin 10 yılda getireceği yenilikleri anlattığı konferansında "Robot-chatbot kiralama, bilgi güvenliği avukatı, yapay zeka tasarımcısı, dijital finans uzmanı, yapay organ üreticisi, dijital çilingir, robot operatörü, akıllı ev kurulum uzmanı yeni meslek dalları olacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Fuar Merkezi'nde ilki düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı'nın, bilişim alanında uzman konukları vardı. Uzun yıllar iş yazılımları alanında çalışan Almanya merkezli Trovarit şirketinde yazılım ve bilişim destek uzmanlığı görevini yürüten Muharrem Gezer, "Önümüzdeki 10 yıl içinde teknoloji iş hayatımızı nasıl etkileyecek" konulu konferans verdi. Bilgi teknolojilerinin artıları ve eksileri olduğunu kaydeden Gezer, "Bilgi teknolojilerinin iletişim kurma, bilgiye hızlı erişim, sınırsız bilgi saklama gibi artıları olurken gizlilik, güvenlikle ilgili eksileri var" dedi.

Yenilenen teknoloji ile birlikte hayatımıza yeni kavramların girdiğini belirten Gezer, yeni ekonomi modeli Endüstri 4.0'dan da bahsederken, "Gelişen ekonomiye bakıldığında yıllara göre yeni üretim modellerinin çıktığını görmekteyiz. Hayatımıza yakın gelecekte dijital para, nesnelerin dijital kimliği gibi kavramlar da girecek. Hatta İtalya'da bir restoran dijital para kullanımına başlamış" şeklinde konuştu.

Gezer, yeni teknoloji ile birlikte yeni meslek kavramlarının da ortaya çıktığını vurguladı. Veri yöneticisi, network uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, sistem analisti gibi mesleklerin revaçta olduğunu belirten Gezer, "Yakın gelecekte fabrikaların CEO'su bile bilgisayarlar olacak. Robot-chatbot kiralama, bilgi güvenliği avukatı, yapay zeka tasarımcısı, dijital finans uzmanı, yapay organ üreticisi, dijital çilingir, robot operatörü, akıllı ev kurulum uzmanı gibi dallar da en çok tercih edilen meslek dalları olacak" bilgilerini verdi.

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