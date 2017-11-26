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Bilişim Fuarı’nda Robot Albert’e Yoğun İlgi

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Bilişim Fuarı’nda Robot Albert’e Yoğun İlgi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı atölye çalışmaları 3. gününde de devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı atölye çalışmaları 3. gününde de devam etti. Robot Albert, Robotik Kodlama ve Microsoft atölyelerinde ziyaretçiler birbirinden ilginç deneyimler yaşadı.

Kocaeli Bilim Merkezi tarafından kurulan "Mucit Dünyası-Robotik Kodlama Atölyesi"nde çocuklar yaptıkları yazılımları robota yüklüyorlar. Bu yükledikleri kodlamalar sayesinde robota istedikleri hareketleri yaptırabiliyorlar. Bu atölyede çocuklar yazılı kodların gerçek robotikte karşılığını görebiliyorlar

Fuarın en çok ilgi çeken stantlarından biri olan adını Einsten'in den alan "Robot Albert". Çocuklara kodlama, algoritma eğitimi veren Albert, üzerine konulan telefon ile vücut haline geliyor. 3-10 yaş arası çocuklar için kart okutma sistemiyle çalışan robot eğlenerek kodlamayı öğretmeyi amaçlıyor. Konular ise ünite ünite devam ediyor. Özellikle okul öncesi kodlama eğitiminde büyük yer tutuyor.

Microsoft standında ise öğretmenlere ve öğrencilere ücretsiz olarak mesleki eğitim sağlanıyor. Ardında ise öğretmenlere yenilikçi öğretmen sertifikası veriliyor.

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