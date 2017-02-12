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Bilişimin Dev Çocuklarından Güner Bahadır’a Anlamlı Ziyaret

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Bilişimin Dev Çocuklarından Güner Bahadır’a Anlamlı Ziyaret
Algoritma, Kodlama ve Arayüz Tasarımları alanlarında Code&Desing Academy tarafından dünya genelinde düzenlenen yarışmaya Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden...

Algoritma, Kodlama ve Arayüz Tasarımları alanlarında Code&Desing Academy tarafından dünya genelinde düzenlenen yarışmaya Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden katılan Petek Şalmanlı ile Bulut Erdemirburç bu alanda eğitim gören milyonlarca kişiyi geride bırakarak ilk 10'a girmeyi başarmalarının sevincini İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile paylaştı.

Merkezi Finlandiya'da olan ve online sistem ile dünya genelinde milyonlarca öğrenciye jawa programlama dilini öğreten Code&Desing Academy Vakfı tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen ve 9 milyon 896 bin 9 kişinin katıldığı yarışmada dünya 4.sü olan Petek Şalmanlı ile dünya 7.si Bulut Erdemirburç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ı ziyaret etti.

Öğrencilerin eğitmeni Yazılım Mühendisi Gamze Oruç Altınok'un yanı sıra eşi Ata Mahmut Altınok, Ayvalık İstiklal İlkokulu Müdürü Yusuf Turan, Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu Müdür Yardımcısı Fehmi Akırmak ve Ayvalık Ata Özel Öğretim Kursu Müdürü Hüseyin Şalmanlı'nın da hazır bulunduğu ziyaret sohbet havasında gerçekleşti.

Şalmanlı ve Erdemirburç ile sohbet eden Müdür Bahadır, yarışma hakkında çocuklardan bilgiler aldı.

Bilişimin en önemli alanlarından Algoritma, Kodlama ve Arayüz Tasarımları bölümlerinin geleceğin önemli dalları olduğunu anlatan Bahadır, Şalmanlı ve Erdemirburç'un dünya genelindeki başarılarının Ayvalık ve Türkiye adına son derece gurur verici olduğunu kaydetti.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır, iki öğrencinin bu daldaki eğitimlerini ilerleterek Türkiye'nin ihtiyacı olan bilişim alanında önemli başarılara imza atmasını dileyerek, "Umarım bu iki öğrencimizin bu daldaki başarısı diğer öğrencilerimize de örnek olur. Teknoloji, olumlu açıdan kullanıldığında çok güzeldir. Ama bu teknolojiler art niyetli kullanıldığında ise toplumsal anlamda bir çok olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. 15 Temmuz'da yaşanılan hain saldırıyı yapanlar da maalesef ülkemizin yetiştirdiği, başarılarıyla övündüğü ancak bizler öğretmenlerden aldıkları bilgileri olumsuz yönde kullanmışlardır. İnşallah o hainlerle mücadele etmek adına da bu gençlerimizin başarısını önemsiyoruz. İnşallah bu iki evladımız vatanına ve milletine faydalı olacaklar ve geleceğin Türkiye'sine şekil vereceklerdir" diye konuştu.

Bilişimin Dev Çocuklarından Güner Bahadır’a Anlamlı Ziyaret

Bilişimin Dev Çocuklarından Güner Bahadır’a Anlamlı Ziyaret

Bilişimin Dev Çocuklarından Güner Bahadır’a Anlamlı Ziyaret

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