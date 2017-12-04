  • BIST 105.215
  • Altın 159,049
  • Dolar 3,8803
  • Euro 4,5978
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 14 °C

BİLMECE GİBİ GİTTİ, GELDİ

»
BİLMECE GİBİ GİTTİ, GELDİ
AK Parti İl Başkanı Göksel’in son günlerde yaşadıkları adeta bilmeceye döndü. Önce temayül yapıldı, sonra basın toplantısı yapacağı gün Ankara'ya çağrıldı. Herkes şimdi ne olacak diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatta gördüğünü söylediği metal yorgunluğu söyleminin ardından teşkilatta büyük bir değişim başlamış birçok il başkanın istifası alınarak yeni görevlendirmeler yapılmıştı. AK Parti Genel Merkezi tüm illerde olduğu gibi,  Samsun'da AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ile ilgili de değerlendirme yapıyordu. 

Bu kapsamda AK Parti Bölge Koordinatörü Hacı Turan ilk olarak AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda partililerin görüşünü alarak genel merkeze bildirmişti. Ardından AK Parti İl Koordinatörü Cumhur Ünal, partide temayül yaparak görüşleri almış, AK Parti Genel Merkezi'ne rapor olarak sunmuştu. Yaşanan gelişmelerin akabinde AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, önceki gün Pazartesi yapacağı basın toplantısını ileri bir tarihe erteleyerek apar topar, AK Parti Genel Merkezi'nin çağrısı üzerine genel merkeze gitti.

TEŞKİLAT BAŞKANI İLE GÖRÜŞÜLDÜ 
Görevden alınıp alınmayacağı tartışılan Göksel, dün akşam saatlerine kadar parti genel merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı. Partililer bundan sonraki süreci merak ederken, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, dünkü basın toplantısını iptal edip Genel Merkez'de ki toplantıya gitmesinin detaylarını gazetemizin muhabirine açıkladı. Görevlerinin başında olduklarına vurgu yapan Göksel, "Teşkilat Başkanımızla olumlu ve çok güzel bir toplantı gerçleştirdik. Samsun'la ilgili istişarelerde bulunduk. Samsun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. Barış GÖK

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelli istihdamında Avrupa'dan öndeyiz04 Aralık 2017 Pazartesi 17:44
  • Samsun'dan o belediye Üsküp ile kardeş oluyor04 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • Hobisini kazanca dönüştürdü04 Aralık 2017 Pazartesi 15:32
  • Buzağı desteğinde son başvuru04 Aralık 2017 Pazartesi 15:22
  • Başkanları kovalayacağım04 Aralık 2017 Pazartesi 09:45
  • Samsun'da ilk olacak okulun temelleri atıldı04 Aralık 2017 Pazartesi 08:45
  • Dram mutluluğa dönüştü03 Aralık 2017 Pazar 18:46
  • Down sendromlular için anlamlı proje03 Aralık 2017 Pazar 18:40
  • Yakakent Ankara'da tanıtıldı03 Aralık 2017 Pazar 17:57
  • Kul: Doğaya sahip çıkıyoruz03 Aralık 2017 Pazar 17:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti