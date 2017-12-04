BİLMECE GİBİ GİTTİ, GELDİ

AK Parti İl Başkanı Göksel’in son günlerde yaşadıkları adeta bilmeceye döndü. Önce temayül yapıldı, sonra basın toplantısı yapacağı gün Ankara'ya çağrıldı. Herkes şimdi ne olacak diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatta gördüğünü söylediği metal yorgunluğu söyleminin ardından teşkilatta büyük bir değişim başlamış birçok il başkanın istifası alınarak yeni görevlendirmeler yapılmıştı. AK Parti Genel Merkezi tüm illerde olduğu gibi, Samsun'da AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ile ilgili de değerlendirme yapıyordu.

Bu kapsamda AK Parti Bölge Koordinatörü Hacı Turan ilk olarak AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda partililerin görüşünü alarak genel merkeze bildirmişti. Ardından AK Parti İl Koordinatörü Cumhur Ünal, partide temayül yaparak görüşleri almış, AK Parti Genel Merkezi'ne rapor olarak sunmuştu. Yaşanan gelişmelerin akabinde AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, önceki gün Pazartesi yapacağı basın toplantısını ileri bir tarihe erteleyerek apar topar, AK Parti Genel Merkezi'nin çağrısı üzerine genel merkeze gitti.

TEŞKİLAT BAŞKANI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Görevden alınıp alınmayacağı tartışılan Göksel, dün akşam saatlerine kadar parti genel merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı. Partililer bundan sonraki süreci merak ederken, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, dünkü basın toplantısını iptal edip Genel Merkez'de ki toplantıya gitmesinin detaylarını gazetemizin muhabirine açıkladı. Görevlerinin başında olduklarına vurgu yapan Göksel, "Teşkilat Başkanımızla olumlu ve çok güzel bir toplantı gerçleştirdik. Samsun'la ilgili istişarelerde bulunduk. Samsun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. Barış GÖK