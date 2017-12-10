Bilsam’ın Bu Haftaki Konuğu Doç. Dr. Vahap Coşkun Oldu

Bilgi Yolu, Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM)'nin seri konferanslar dizisi kapsamında bu haftaki konuğu Dicle Üniversitesi Öğretim...

Bilgi Yolu, Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM)'nin seri konferanslar dizisi kapsamında bu haftaki konuğu Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coşkun oldu.

BİLSAM toplantı salonunda gerçekleşen programda Doç. Dr. Coşkun "Yeni Bir Ortadoğu Mümkün mü?" konusu üzerine konferans verdi. Yoğun katılımın olduğu konferansta konuşan Coşkun, Malatya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, BİLSAM'a teşekkür etti. Suriye'de yaşanan iç savaşa dikkat çeken Coşkun, savaşın ve Suriye'deki siyasetin yönünü değiştiren birden fazla olay olduğunu kaydederek, Suriye'deki savaşın bütün Ortadoğu'yu etkilediğini belirtti.

Konferansın sonunda Coşkun, konuklardan gelen soruları da cevaplandırdı. Konferansa Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gezer, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ile Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve çok sayıda davetli katıldı.