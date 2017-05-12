Bilyoner.com Bayanlar Basketbol Ligi Finali

Bilyoner.com Bayanlar Basketbol Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71-70'lik skorla yendi. Seride durum 2-1'e geldi.
Salon: Metro Eenrji
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Turgut Işık xx, tekin Özübir xx
Fenerbahçe: Derya Bilgiç x 2, Ayşe Cora x 6, Birsel Vardarlı xx 12, Tuğçe Canıtez x 2, Williams xx 7, Lavender xx 12, Gruda xx 14, Quigley xxx 16
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır x 6, Eldebrink x 5, Bahar x 2, Leuchanka x 2, Holingsvorth xxx 20, Mc Bride xxx 20, Vandersloot xxx 15
1. Periyot: 20-16 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 42-34 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 64-52 (Fenerbahçe lehine)
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