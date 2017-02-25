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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Adana ASKİ, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 20. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 76-69'luk skorla mağlup oldu.

Adana ASKİ, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 20. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 76-69'luk skorla mağlup oldu.

Salon: Menderes

Hakemler: Uğur Özen xx, Polat Parlak xx, Ahmet Tunca Evcil xx

Adana Aski: Asena xx 6, Clark xxx 26, Sujanova xx 7, Bentley xxx 17, Warley xx 10, Tuğçe Murat x 3, Ezgi x, Kübra x

Fenerbahçe: Birsel xx 8, Verameyenka xx 13, Lavender xxx 21, Quigley xxx 23, Stricklen xx 7, Pelin x 2, Esra x 2, Ayşe x, Melisa x, Tuğçe Canıtez x

1. periyot: 24-25 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 43-37 (Adana ASKİ lehine)

3. periyot: 58-56 (Fenerbahçe lehine)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

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