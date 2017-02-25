Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Bellona AGÜ, konuk ettiği Hatay BŞB'yi 75-61 mağlup ederek, ligdeki 14. galibiyetini aldı.
Bellona AGÜ: Wauters xxx 14, Dila x, Ayşegül xx 7, Dubljevic xxx 21, Gray xxx 21, Şaziye xx 8, Lara xx 4, Gizem x, Mazic x
Başantrenöer: Ayhan Avcı
Hatay BŞB: Paris xxx 16, Snytsina xxx 16, Bahar xx 11, Stevens xx 9, Melike xx 7, Stankovic xx 2, Devran x, Gamze x
Başantrenör: Aikaterini Chatzdaki
1. Periyot: 12-13 (Hatay BŞB lehine)
Devre: 39-34 (Bellona AGÜ lehine)
3. Periyot: 59-55 (Bellona AGÜ lehine)
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