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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 19. hafta karşılaşmasında Samsun Canik Belediyespor, sahasında MBK Doğuş Hastanesi'ni 62-59 yendi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 19. hafta karşılaşmasında Samsun Canik Belediyespor, sahasında MBK Doğuş Hastanesi'ni 62-59 yendi.

Salon: Mehmet Can Öztürk

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan xx, Egemen Ercan xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx

Samsun Canik Belediyespor: Miray Şahin Yıldırım 3 x, Tuğba Taşçı 2 x, Hülya Çoklar 2 x, Murph 17 xxx, January 13 xx, Johnson 17 xx, Mirche 8 x

Başantrenör: Erdal Yeğin

MBK Doğuş Hastanesi: Melis Talay 2 x, Rana Derin 13 xx, Snow 11 xx, Malashenko 2 x, Moss 9 x, Brunson 20 xx, Ferda Yıldız 2 x

Başantrenör: Ender Ünlü

1. Periyot: 15-15

Devre: 30-27 (Canik Basket lehine)

3. Periyot: 44-59 (MBK Doğuş Hastanesi lehine)

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