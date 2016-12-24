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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, kendi sahasında Hatay BŞB'ye 78-68 yenildi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, kendi sahasında Hatay BŞB'ye 78-68 yenildi.

Salon: Tosyalı Arena

Hakemler: Tahsin Kuzu xx, Şeyhmus Melek xx, Ali Köseoğlu x

Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams xxxx 28, Gözde Eldaş xx 7, Aysu Keskin xx 12, Nazlı Bircan Gökdemir x 8, Engelman xx 13

Başantrenör: Ömer Buharalı

Hatay BŞB: Parıs xxxx 26, Popovic xx 5, Snytsına xx 4, Devran Tanaçan Bostancı xx 2, Bahar Öztürk xxxx 30, Gamze Takmaz xx 2, Melike Tuğba Oral xxx 9

Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

1. Periyot: 14-25 (Hatay BŞB lehine)

Devre: 33-46 (Hatay BŞB lehine)

3. Periyot: 54-65 (Hatay BŞB lehine)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

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