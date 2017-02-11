Bellona AGÜ, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 17. haftasında sahasında karşılaştığı Adana ASKİ'yi 61-60 mağlup etti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ahmet Taner İbin xx, Şeyhmus Melek xx, Duhan Köyiçi xx
Bellona AGÜ: Wauters xx 8, Dila Aşkın xx 8, Ayşegül Günay xx 5, Dubljevic xx 7, Gray xx 6, Lara Sanders xx 12, Gizem Sezer xx 2, Wrıght xx 3
Başantrenör: Ayhan Avcı
Adana ASKİ: Asena Yalçın xx 12, Clark xx 15, Kübra Erat xx 4, Sukanova xx 9, Bentley xx 10, Warley xx 10
Başantrenör: Kaan Artun
1. Periyot: 18-13 (Bellona AGÜ lehine)
Devre: 35-28 (Bellona AGÜ lehine)
3. Periyot: 52-45 (Adana ASKİ lehine)
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