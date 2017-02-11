  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

» »
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Bellona AGÜ, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 17. haftasında sahasında karşılaştığı Adana ASKİ'yi 61-60 mağlup etti.

Bellona AGÜ, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 17. haftasında sahasında karşılaştığı Adana ASKİ'yi 61-60 mağlup etti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ahmet Taner İbin xx, Şeyhmus Melek xx, Duhan Köyiçi xx

Bellona AGÜ: Wauters xx 8, Dila Aşkın xx 8, Ayşegül Günay xx 5, Dubljevic xx 7, Gray xx 6, Lara Sanders xx 12, Gizem Sezer xx 2, Wrıght xx 3

Başantrenör: Ayhan Avcı

Adana ASKİ: Asena Yalçın xx 12, Clark xx 15, Kübra Erat xx 4, Sukanova xx 9, Bentley xx 10, Warley xx 10

Başantrenör: Kaan Artun

1. Periyot: 18-13 (Bellona AGÜ lehine)

Devre: 35-28 (Bellona AGÜ lehine)

3. Periyot: 52-45 (Adana ASKİ lehine)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağspor, Kızılcabölükspor Golsüz Berabere Kaldı11 Şubat 2017 Cumartesi 16:18
  • Safet Susic: ”Maçtaki Öncelikli Amacımız Yenmekti”11 Şubat 2017 Cumartesi 16:08
  • Spor Toto Süper Lig11 Şubat 2017 Cumartesi 15:58
  • Başpehlivan Elbeye, Ölümünün 7. Yılında Mezarı Başında Anıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 15:48
  • Ferudun Şaban Yarkın: “Bugün Çok Üretken Olamadık”11 Şubat 2017 Cumartesi 15:28
  • Spor Toto 3. Lig11 Şubat 2017 Cumartesi 15:23
  • Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor’u Konuk Ediyor11 Şubat 2017 Cumartesi 15:18
  • Erkan Sözeri: “Kazanma Alışkanlığımız Sürüyor”11 Şubat 2017 Cumartesi 15:18
  • İrfan Buz: “ Yolumuza Devam Etmek İstiyoruz”11 Şubat 2017 Cumartesi 15:18
  • Bayram Bektaş: “Bu Futbol Bize Yakışmadı”11 Şubat 2017 Cumartesi 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti