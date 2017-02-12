Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi deplasmanda Canik Belediyespor'u 59-57 yendi.
Salon: Mehmet Can Öztürk
Hakemler: Tahsin Kuzu, Fatih Güler, Tolga Edis.
Canik Belediyespor: Viktoria Mircheva xx 18, Eshaya Murphy xxx 21, Frida Eldebrink xx 8, Elina Babkina x 7, Hülya Çoklar x 2, Miray Yıldırım x 1
Hatay BŞB: Natalie Anne Stevens xxx 20, Courtney Paris x 8, Bahar Öztürk xx 7, Dragana Stankovic xxx 18, Katsiaryna Snytsina x 4, Melike Oral xx 2
1. Periyot: 20-12 (Canik Belediyespor lehine)
Devre: 31-30 (Canik Belediyespor lehine)
3. Periyot: 46-45 (Canik Belediyespor lehine)
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