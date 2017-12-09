Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Adana Aski: 56 - Agü Spor: 72

Adana ASKİ, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında konuk ettiği AGÜ Spor'a 56-72 mağlup oldu.
Salon: Menderes
Hakemler: Murat Ciner xx, Murat Amaç xx, Çişil Güngör xx
Adana ASKİ: Odyssey Sims xxx 17, Gamze Takmaz x 2, Donette Snow xxx 20, Rana Derin x 8, Melike Bakırcıoğlu x 3, Romana Vynuchalova x 6, Ceyda Sinan x, Ezgi Manlacı x, Lucie Bouthors x, Nazlı Gökdemir x
AGÜ Spor: Danielle Page xx 11, Maja Miljkovic xxx 15, Melis Gülcan xx 9, Marianna Tolo xxx 21, Dila Aşkın xx 4, Gabriela Marginean xx 10, Nilay Kartaltepe x 2, Gizem Sezer x, Gülşah Duman x, İlknur Yıldızhan x
1. Periyot: 15-22 (AGÜ Spor lehine)
Devre: 32- 35 (AGÜ Spor lehine)
3. Periyot: 40 - 53 (AGÜ Spor Lehine)
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