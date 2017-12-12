BİMER'e 'Teknoloji ve Endüstri Üniversite' önerisi

Samsunlu eğitimci Ali Rıza Malkoç, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne teknoloji ve endüstride yerli yazılıma geçilmesini talep ederek, "Neden Yüksek Teknoloji ve Endüstri Üniversitesi kurmuyoruz" dedi

Samsunlu eğitimci Ali Rıza Malkoç, Türkiye'nin teknoloji ve endüstri de ithalata mecbur kaldığını belirtti. İthalat konusundaki şikayetini Başbakanlık İletişim Merkezi'ne taşıyan Malkoç, "İhraç ettiğimiz sanayi ürünlerinde kullandığımız üretim girdileri yüzde 100 yerli değil. Deve satıyoruz fakat sadece kulağı bize ait adeta" dedi.

Malkoç, "Endüstriyel kimya ürünlerini ithal edip, kamyonla döviz ödediğimizde, ihracat gelirlerimiz ekonomiye beklendiği kadar olumlu yansımıyor. Bu işi kökten halletmenin yolu, tüm güç, birikim, azim, kararlılık ve cesaretimizle bu alana odaklanmaktır. Önerim her türlü ulaşım şartlarının en uygun olduğu bir şehirde, 'Yüksek Teknoloji ve Endüstri Üniversitesi' kuralım" diye konuştu.

Eğitimci Malkoç şöyle devam etti; "20 yıl sonra 50 yerli markaya ulaşmanın başlangıcı budur. Akademisyenler tam gün görev yapmalı, dersi olmasa bile laboratuvarda, kütüphanede araştırma yapmalıdır. Endüstriyel kimya deyip geçmeyiniz. Öyle bir eğitim araştırma üretim kampüsü kuralım ki, çaycısı, temizlikçisi bile milli üretim ve teknoloji aşkı ile görev yapsın. Dikkate alınması dileğiyle" ifadelerini kullandı. N.Alper CABBAR