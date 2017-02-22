Bin 100 Süt Kutusundan Köpek Kulübesi

Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, bakanlık tarafından dağıtılan süt kutularından yaptıkları ilk kulübe, bir sokak...

Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, bakanlık tarafından dağıtılan süt kutularından yaptıkları ilk kulübe, bir sokak köpeğine barınak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Okul Sütü Projesi" kapsamında dağıtılan süt kutuları, öğrenciler tarafından biriktirilerek köpek kulübesi yapıldı. Akköprü İlkokulu Sınıf Öğretmeni Yeliz Sevin'in öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bin 100 süt kutusundan yapılan kulübe, bir sokak köpeğine barınak oldu. Yaralı halde bulunan ve sonradan tedavi ettirilerek iyileşen sokak köpeğine yuva olan kulübe çalışmasıyla çocukların hayvan sevgisi de arttı.

Yaptıkları bu projeyle öğrencilerin doğa ve hayvan sevgisinin artığını söyleyen 3-B sınıfı öğretmeni Yeliz Sevin, "Havaların soğumasıyla birlikte dışarıdaki hayvanlar için öğrencilerimle birlikte böyle bir çalışma yaptık. Öğrenciler okulda dağıtılan sütlerin kutularını biriktirerek köpek kulübesi yaptı. Yaptığımız ilk kulübe, daha önce sokakta yaşayan ve yaralanan bir sokak köpeğine yuva oldu. Öğrencilerde böyle bir uygulama yaptıkları için çok mutlu oldular" dedi.

Sokakta kalan bir köpeğe yuva yaptıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, "Köpeğin de artık bizim gibi bir yuvası oldu. Karda yağmurda korunacak ve üşümeyecek. Bundan sonra da süt kutularından köpeklere yeni kulübeler yapacağız" diye konuştular.

Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan ise, "Eco Schols" programı çerçevesinde birçok geri dönüşüm programı yaptıklarını söyleyerek, "Okulumuz geri dönüşüme büyük önem veren bir okuldur. Ben buradan öğretmen ve öğrencilerimizi yaptıkları bu duyarlı proje için tebrik ediyorum. Umarım bu gibi projeler farkındalık oluşturur. Bunun dışında yine okulumuzda kağıt, plastik ve pil gibi birçok üründe yeniden kullanılmak üzere geri dönüşüm noktalarına gönderiliyor" şeklinde konuştu.