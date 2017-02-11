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Bin 140 Jandarma İle 53 Noktada Asayiş Uygulaması

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Bin 140 Jandarma İle 53 Noktada Asayiş Uygulaması
Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığınca yapılan huzur ve güven denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalanırken çok sayıda araca da cezai...

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığınca yapılan huzur ve güven denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalanırken çok sayıda araca da cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından bin 140 jandarmanın katılımı ile 53 noktada asayiş uygulaması yapıldı.

7 bin 759 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri ile 3 bin 291 araçta yapılan denetimler sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 47 kişi gözaltına alındı. 63 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca 39 kişi hakkında idari para cezası uygulanırken, 102 araca da cezai işlem uygulandı. 55 aracın ise trafikten men edildiği, 3 kayıp çalıntı kaydı bulunan aracın bulunduğu bildirildi.

Bin 140 Jandarma İle 53 Noktada Asayiş Uygulaması

Bin 140 Jandarma İle 53 Noktada Asayiş Uygulaması

Bin 140 Jandarma İle 53 Noktada Asayiş Uygulaması

Bin 140 Jandarma İle 53 Noktada Asayiş Uygulaması

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