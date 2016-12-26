Bin 467 veliye 'iletişim eğitimi'

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2015 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Samsun Gelişim Merkezi (SAGEM) Derneği tarafından yürütülen , 'Aile Akademisi' programının kapanışı yapıldı.

SAGEM Başkanı Kürşad Gündoğdu, SAGEM’in milli ve manevi değerler doğrultusunda sağlıklı, mutlu, huzurlu bir toplum ve şehir inşasına katkıda bulunmak için çalışan ve elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Aile Akademisi Projesi ile ailenin önemini hep vurgulamaya çalıştık. Mutlu toplumun mutlu ailelerden geçtiğini, gençlerimizin geleceğimiz olduğunu söyledik" dedi.

18 OKUL VE 900 AİLEYE ULAŞILDI

Gündoğdu sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu amaçla yürütmüş olduğumuz projede iletişim engelleri, dinleme becerileri, ergenlik döneminde riskler ve sorunlar, davranış kazandırma yolları, değerler ve eğitimi aktarımı, gençlerimizin akademik çalışmaları, aile ortamında yapılabilecek düzenlemeler ve gençlerde madde, internet bağımlılığı konulu konferanslarımızı gerçekleştirdik. 18 okulda 900 velimize ulaşmayı hedeflediğimiz proje kapsamında 1467 velimize ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.

SAGEM Başkanı Kürşad Gündoğdu, "Aile Akademisi’nin, 2015 Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Destek Projeleri kapsamında 'Veli Eğitimi' alanında tek proje olması Samsun açısından oldukça önemlidir" dedi.