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Bin 500 Aileye Hoş Geldin Bebek Paketi

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Bin 500 Aileye Hoş Geldin Bebek Paketi
Siirt Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında yeni doğan bebekler için hazırlanan, "Hoş Geldin Bebek" adlı hediye paketi dağıtımı sürüyor.

Siirt Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında yeni doğan bebekler için hazırlanan, "Hoş Geldin Bebek" adlı hediye paketi dağıtımı sürüyor. Proje kapsamında şu ana kadar bebeği yeni doğmuş bin 500 aileye hediye paketi dağıtıldı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ve Devlet Hastanesinden gelen hemşire ile evlerinde ziyaret edilen ailelere, hem hediye paketleri veriliyor hem de hemşire tarafından bebeğin sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Siirt Belediyesi, son olarak yeni doğan bebekler için de bir proje geliştirdi. Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, kentte dünyaya yeni gelen bebekler için hazırlanan, içinde biberon, ateş ölçer, battaniye ve diğer ihtiyaçların olduğu hediye paketleri dağıtıyor.

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