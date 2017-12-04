Bina Yöneticilerine ’Asansör’ Uyarısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini yaptırmaları konusunda bina yöneticilerini ve profesyonel...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini yaptırmaları konusunda bina yöneticilerini ve profesyonel bina yönetim firmalarını uyardı.

Selahattin Altunsoy, apartmanlar ve iş yerleri gibi pek çok yerde milyonlarca insanı taşıyan asansörlerin aylık bakım periyodik kontrolleri konusunda açıklamalarda bulundu. Belediyeler ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşlarından bina yöneticilerinin son dönemde asansör periyodik kontrollerini yaptırma konusunda isteksiz davrandıkları ve yıllık periyodik kontrol yaptırmak istemedikleri yönünde şikayetler aldıklarını belirten Selahattin Altunsoy, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği'nin zorunlu olarak uygulamada olduğunu, bu yönetmeliğe göre bina yöneticilerinin sorumluluklarının olduğunu söyledi. Bina yöneticilerinin; binada bulunan asansörlerin aylık bakımlarının yaptırılması ve bununla ilgili olarak yetkili bir asansör firması ile bakım sözleşmesi yaptırmış olmaları gerektiğinin altını çizen Altunsoy, ayrıca yılda 1 kez asansörün periyodik kontrolünü A tipi muayene kuruluşuna yaptırmaları gerektiğini ve bu işlemlere ait ücretlerin ödenmesi gerektiğini ifade etti.

"Artık asansörler bu kimlik numarası ile takip ediliyor"

Asansörler için kimlik numarası ve etiket konusunun çok önemli olduğunu belirten Altunsoy, "Bilindiği üzere bir yönetmelikle 2015 yılı haziran ayından itibaren yeni yapılmakta olan asansörler kullanıma açılmadan önce A tipi muayene kuruluşu tarafından ilk kontrol yapılmak suretiyle eksiksiz olması halinde yeşil etiket aldıktan sonra kullanıma açılmaktadır. Bu durum bugüne kadar yaşanan pek çok sorunu ortadan kaldırmıştır. Önceki uygulamalarda ilk kontrol yapılmadığı için müteahhit binayı teslim ediyor, vatandaşlarımız binaya yerleşiyor, aradan zaman geçtikten sonra asansörde sorun olunca muhatap bulamamaktan yakınıyorlardı. Tüm asansörlerin bina yöneticileri tarafından her yıl yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin yaptırılması gerekir. Bugüne kadar her geçen gün bina yöneticilerinin asansörlerin periyodik kontrollerini yaptırma konusundaki sorumluluklarını daha fazla yerine getirmeleri sayesinde asansörlerdeki sorunlar gün geçtikçe azalıyor. Tüm asansörler için kimlik numarası sistemine geçildi. Artık asansörler bu kimlik numarası ile takip ediliyor" dedi.

"Bina yöneticileri, yönetim firmalarına ve kat maliklerinin önemli sorumlulukları var"

Asansörler için garanti belgesi zorunluluğu olduğunu söyleyen Altunsoy, "Bakım firmalarında da mühendis istihdam edilmesinin şart. Bina yöneticileri asansörlerinin bakımını yaptırdıkları firmaların yetki belgesi olup olmadığını sorgulamaları gerekiyor. Asansör bakımları yetki belgeli firmalara yaptırmaları ve mutlaka bakım sözleşmesi imzalamaları gerekir. Yönetmeliğin dışında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda düzenleme yapılarak; asansörlerin güvenli olarak kullanılmaları, düzenli olarak aylık bakımlarının yaptırılması ve yılda bir defa yıllık periyodik kontrollerinin yaptırılması sorumluluğu bina sorumlularındadır. Bina yöneticileri bulunmadığı binalarda her bir kat maliki sorumludur. Yıllık kontrol sonrası kırmızı etiket alan asansörün kesinlikle kullanılmaması ve yönetici tarafından kullandırılmaması gerekir. Ayrıca 30 gün içerisinde güvenli hale getirilerek takip kontrolünün yaptırılması gerekir. Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile bina yöneticileri ile yöneticisi olmayan binalardaki kat maliklerine çok önemli sorumluluklar yüklenmiş. Bina yöneticileri, yetki verilen profesyonel yönetim firmaları veya yöneticisi olmayan binalardaki kat malikleri; asansörlerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yetkili bir asansör montaj ya da bakım firması ile bakım sözleşmesi imzalayarak, ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan ve bakım ve periyodik kontrol ücretlerinin ödenmesinden sorumludur. Yine bina yöneticileri; engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar ve asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletmek ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur. Ayrıca asansör kontrolü neticesinde asansöre yapıştırılan etiketleri ve kendisine teslim edilen rapor ve belgeleri korumakla yükümlüdür" diye konuştu.

"Birçok bina yöneticisine ve yönetim firmasına idari para cezası uyguladık"

Yıllık periyodik kontrol işleminin asansörlerin güvenliği için çok önemli olduğunu ifade eden Altunsoy, "Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, bina sorumluları tarafından yukarıda belirtilen sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde bina yöneticilerine veya yetki verilen profesyonel yönetim firmalarına yönetim yok ise her bir kat malikine idari para cezası uygulanması zorunludur. Müdürlüğümüze gelen bildirimler doğrultusunda, biz birçok bina yöneticisine ve yönetim firmasına idari para cezası uyguladık. Yıllık periyodik kontrol işlemi vatandaşların güvenliği için gerekli ve önemli bir konu. Bina yöneticilerinin ve profesyonel bina yönetim firmalarının bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.