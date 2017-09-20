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Binalar Yıkılıyor, Mahalleler Nefes Alıyor

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Binalar Yıkılıyor, Mahalleler Nefes Alıyor
Şehir merkezinde yoğun yapılaşma sebebiyle sosyal donatı alanlarından mahrum kalan mahalleler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yıkımlarla vatandaşların...

Şehir merkezinde yoğun yapılaşma sebebiyle sosyal donatı alanlarından mahrum kalan mahalleler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yıkımlarla vatandaşların nefes alacağı alanlara kavuşuyor.

Yapılaşmanın yoğun olduğu Yıldırım Hacı Seyfettin Mahallesi'nde hemen Hacıseyfettin Camiinin yanında bulunan 3 bina Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Cami alanına katılacak yaklaşık 500 metrekare alan üzerinde bulunan binaların yıkımına başlanırken, proje kapsamında açılan alana cami müştemilatı ve meydan düzenleme çalışması yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile birlikte yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir şehir olması için çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü hatırlatan Başkan Altepe, binaların iç içe geçtiği, sosyal donatı alanlarından mahrum mahallelerin ancak yıkılarak güzelleştirildiğini kaydetti. Yıldırım'ın da yoğun ve çarpık yapılaşma yüzünde sosyal donatı alanları bakımında sorunlu bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Altepe, "Halkımızın toplanma alanları olan okullar, camiler, meydanlar önemli bir ilgi alanımız. Hacıseyfettin Mahallesi'nde de caminin yanındaki binaların kaldırılması eskiden beri istenen bir çalışmaydı. Buradaki 3 binanın kamulaştırmasını bitirdik ve yıkımlara başlıyoruz. Yaklaşık 500 metrekarelik alanı cami avlusu, müştemilat ve meydan olarak yeniden düzenleyeceğiz. Halkımıza açık güzel bir alan olacak ve bölgeye değer katacak" diye konuştu.

"3 yılda 276 bina yıktık"

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de, "Hacıseyfettin Camii yanındaki binaların kaldırılması bu bölgedeki vatandaşımızın önemli bir gündemiydi. Camiler bizler için buluşma noktası ve güvenli alanlarımız. Mahalli idareler olarak vatandaşlarımızın meselelerinin çözümü için çalışıyoruz. Sadece Yıldırım Belediyesi olarak son 3 yılda 276 metruk binayı yıktık. Şehrimizi bir taraftan yıkarak geleceğe hazırlıyoruz. Bazı yerlerde planlayarak geleceğe hazırlıyoruz. Bazı yerlerde de güçlendirerek çalışmalarımız sürüyor. Burada yapılan çalışma nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Hacıseyfettin Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldız da mahalle halkının talebinin yerine getirilmesi sebebiyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti.

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