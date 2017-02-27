Binanın Çatısından Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'da yardım çığlıkları attıktan sonra 10 katlı binadan yere düşen genç kız ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da yardım çığlıkları attıktan sonra 10 katlı binadan yere düşen genç kız ağır yaralandı.

İddiaya göre, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki 10 katlı bir binanın tepesinde genç bir kız yardım çığlıkları attı. Çığlıkları duyan vatandaşlar binanın tepesine baktıkları sırada genç kızın yere doğru düştüğünü gördü. Genç kız ilk önce ikinci katın balkonuna monte edilmiş çanak antene, daha sonra bahçedeki incir ağacının dallarına çarparak yere düştü. Ağır yaralanan genç kız, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Olayı görenlerin ifadesine başvuran polis, genç kızın apartmanda oturmadığını ve çevrede tanınmadığını belirledi. Polis, çantasından çıkan kimlikte genç kızın Merve F. (27) olduğunu belirledi. Polis, genç kızın düşme nedeni hakkında araştırmalarına devam ediyor.