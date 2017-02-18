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Binanın Dışı Buz Tuttu

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Binanın Dışı Buz Tuttu
Adıyaman merkezde çatıdaki güneş enerjisinden sızan su binanın dışının buz tutmasına neden oldu.

Adıyaman merkezde çatıdaki güneş enerjisinden sızan su binanın dışının buz tutmasına neden oldu.

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Yolu üzerindeki 6 katlı binanın çatısındaki güneş enerjisi deposundan sızan su binanın dış cephesine aktı. Sızan su soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Binanın dış cephesi ve kabloların üzerine akan su buz tuttu.

Hava sıcaklığının eksi 1'in altına düştüğü Adıyaman'da buz tutan kablolar ilginç görüntü oluşturdu.

Binanın Dışı Buz Tuttu

Binanın Dışı Buz Tuttu

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