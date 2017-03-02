Sakarya'da bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sakarya'da bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde beş katlı bir binanın çatı katında bulunan kazan dairesinde çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yanmanın meydana geldiği kazan dairesine giren itfaiye ekiplerince, yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının kalorifer kazanına çok yüklenilmesi sonrası çıktığı öğrenilirken, yangın sonrası çevredeki vatandaş ve bina sakinleri de kısa süreli panik yaşadı.