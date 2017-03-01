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Bingöl Afad Ekipleri, Öğrencileri Bilgilendirdi

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Bingöl Afad Ekipleri, Öğrencileri Bilgilendirdi
Bingöl'de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeli, öğrencileri afet anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Bingöl'de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeli, öğrencileri afet anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Bingöl AFAD ekipleri, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşilyurt İlk ve Ortaokulunda öğrencilere afet bilinci eğitim verdi. AFAD'ın uzman ekiplerinden Sıdkı Küçükkaya, okulda önce öğretmenleri bilgilendirdi, ardından da öğrencilerle bir araya gelerek toplu yaşam alanlarının tahliyesi esnasında dikkat edilmesi gereken ve yapılması gereken hususlara yönelik konuları aktardı.

Afet eğitiminin tamamlanmasının ardından okulda, öğrencilerle deprem tatbikatı yapıldı.

AFAD ekiplerinin sorumluluğunda Bingöl Üniversitesi Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü (DAKİK) üyelerinin de katıldığı eğitim ve tatbikat başarıyla gerçekleşti.

Bingöl Afad Ekipleri, Öğrencileri Bilgilendirdi

Bingöl Afad Ekipleri, Öğrencileri Bilgilendirdi

Bingöl Afad Ekipleri, Öğrencileri Bilgilendirdi

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