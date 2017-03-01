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Bingöl Genç’te 325 Güvenlik Korucusu Alınacak

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Bingöl Genç’te 325 Güvenlik Korucusu Alınacak
Bingöl'ün Genç ilçesinde 325 güvenlik korucusu alınacağını bildirdi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 325 güvenlik korucusu alınacağını bildirdi.

Genç Kaymakamlığı, mülkü sınırlarında bulunan köyler ile Servi köylerinde azalan güvenlik korucularına takviye edilmesi amacıyla 325 güvenlik korucusu alınacağını açıkladı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Başvuracaklar, Genç İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir. Başvurular, 15 Mart 2017 günü mesai saati sonuna kadar Genç Kaymakamlık Makamına yazılı dilekçe ile şahsen yapılacak. 17 Mart 2017 günü fiziki yeterlilik testine katılmaya hak kazanan adayların listesi www.genc.gov.tr adresinden, hükümet konağı ilan panosu ile ilgili köy ve karakollarda ilan edilecektir. Heyet tarafından katılmaya hak kazanan adaylara 20 ile 23 Mart tarihlerinde fiziki yeterlilik değerlendirme testine tabi tutulacak" denildi.

Kaymakamlık, asil 325 korucunun alınacağını aktardığı açıklamada, yedek olarak da 163 kişinin belirleneceğini bildirdi.

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