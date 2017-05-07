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Bingöl Kırsalında Teröristler İş Makinesi Yaktı

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Bingöl Kırsalında Teröristler İş Makinesi Yaktı
Bingöl'ün Genç ilçesinde araç gasp eden teröristler, yol yapım şantiyesinde çalışan bir iş makinesini yaktı, diğer iş makinesine de zarar verdi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde araç gasp eden teröristler, yol yapım şantiyesinde çalışan bir iş makinesini yaktı, diğer iş makinesine de zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Servi bölgesinde 4 kişilik PKK'lı grup, bir aracı gasp edip Yeniyazı köyü Kerpiçtepe mevkiinde yol yapım şantiyesine gitti. Teröristler şantiyedeki bir iş makinesini ateşe verip diğerine zarar verdikten sonra gasp ettikleri araçla kaçtı. İl ve ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlattı.

PKK'lı teröristlerin eylemi gerçekleştirdiği esnada şantiyede bulunan ve ismini vermek istemeyen görgü tanığı olanları anlattı. PKK'lıların işçilerin şantiyede çalışmaması için telkinlerde bulunduğunu söyleyen görgü tanığı, "Şantiyede çalıştığımız esnada 4 kişilik bir grup şantiyeyi bastı. Bizleri bir yere toplayıp, çalışmamamız hususunda tehditlerde bulundular. Bir iş makinesini ateşe vererek yaktılar, bir iş makinesine de zarar verdiler. Onu da yakacaklardı ama bizler engel olmayı başardık. Aracı yaktıktan sonra geldikleri araçla şantiyeden uzaklaştılar" dedi.

Bingöl Kırsalında Teröristler İş Makinesi Yaktı

Bingöl Kırsalında Teröristler İş Makinesi Yaktı

Bingöl Kırsalında Teröristler İş Makinesi Yaktı

Bingöl Kırsalında Teröristler İş Makinesi Yaktı

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