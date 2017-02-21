Bingöl’de 1 Sığınak Ele Geçirildi

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi olan bir adet sığınak ele geçirildi.

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi olan bir adet sığınak ele geçirildi. Valilik, Kiğı ilçesinde konuşlu 2'nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı birlikleri tarafından Yedisu ilçesi Akımlı köyü kırsalında "Şehit Jandarma Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-13" operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında bir adet sığınağın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Sığınak içerisinde 60 kilogram bulgur, 560 kilogram un, 50 adet hazır çorba, 35 kilogram çay, 50 kilogram pirinç, 50 kilogram nohut, 20 adet kuru maya, 25 kilogram toz şeker, 13 kilogram makarna, 10 kilogram tuz, 7 çift ayakkabı, 10 adet iç çamaşırı, 50 adet kumanya, 30 kilogram zeytin, 10 kilogram salça, 20 adet piknik tüpü, 27 adet büyük tüp, 60 kilogram turşu, 50 kilogram sıvı yağ, 10 kilogram tütün, 200 metre sera naylonu, 30 adet dosya içerisinde eğitim notu ele geçirilmiştir" denildi.