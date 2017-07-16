Bingöl’de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir araya gelen Bingöllü vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile demokrasi nöbeti tutmaya başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir araya gelen Bingöllü vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile demokrasi nöbeti tutmaya başladı.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) milletin kararlı duruşu karşısında başarısızlığa uğrayan hain darbe girişiminin yıldönümünde bir araya gelen on binlerce Bingöllü vatandaş, ellerinde dev Türk bayraklarıyla valilik önünden hareket ederek 15 Temmuz Direniş Meydanına yürüdü.

15 Temmuz Direniş Meydanında düzenlenen programa Bingöl Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 49. Komando Tugayı Komutanı Ersin Altay, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, kurum amirleri, STK temsilcileri, partililer ve on binlerce vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Ali Mantı, "Biz hiçbir zaman dünyada zulüm etmedik. Biz her zaman adaletin timsali bir milletiz. Bize zulüm edilse bile zulme zulümle karşılık vermeyiz. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi "Biz hayatımızda hiç köle kullanmadık, köle de olmadık" bu millet asla köle olmayacaktır. Hiçbir şeye köle olmayacaktır. Ne dinsel teröre, ne dini kullanan o hainlere ne etniksel kullanan hainlere herhangi bir şekilde kullanan hainler bu millet hiçbir zaman prim vermedi vermeyecektir. Bu milletin mayası sağlamdır. Mayamız sağlam olduğu müddetçe, bir ve beraber olduğumuz müddetçe, birbirimize kenetlendiğimiz müddetçe, hiçbir virüs hiçbir parazit bünyemize giremeyecek bizi yok edemeyecektir" dedi.

Vali Mantı'nın ardından söz alan Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise, "İnsanoğlu unutkandır çabuk unutur. Bu sene-i devriyede istiyoruz ki, bir kez daha o yaşadıklarımızı, ülke olarak yaşadıklarımızı hatırlayalım. Onları tekrar hafızalarda canlı hale getirelim ki biz kez daha ihanete uğramayalım. O hain çetenin sadece o gece değil de bütün o örgüt tarihleri boyunca, ülkeye neler yaptıklarını nasıl zararlar verdiklerini, kısa kısa anlatacağım. Birincisi ve en önemlisi bizim dini, İslami ve milli kavramlarımızın içini boşalttılar. İşte bu hain çetede bizim İslami kavramlarımızı, bizim milli kavramlarımızın çoğunu asıl anlamlarından koparıp başka anlamlara çektiler. Bunu yaparken zihinlerimizi boşalmak istediler, ruhumuzu teslim almak istediler, imanımızı zayıflatmak istediler ve bizi batılı güçlerin, hainlerin birer piyonu haline getirmek istediler. Ama Allah'a şükürler olsun ki, birçok olayda olduğu gibi 15 Temmuz'da da Rabbimiz bunu vesile kılarak hepimize tekrar kavramların asıl anlamlarını, asıl anlamamız gerekeni, asıl inancı bir kez daha bize hatırlattı" diye konuştu.