Bingöl’de 25 Bölge "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ İlan Edildi

Bingöl merkez ve 8 ilçesinde 25 bölge, 20 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Bingöl merkez ve 8 ilçesinde 25 bölge, 20 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Bingöl Valiliği, bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilediği gerekçesiyle merkez ve 8 ilçedeki 25 bölgenin 20 Ekim-4 Eylül tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi. Açıklamada yasaklı bölgelerin "İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası ve Merdiven Deresi bölgesinde, Adaklı ilçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesinde, Genç ilçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgesinde, Solhan ilçesinde Yenibaşak-Doğuyeli bölgesinde, Yayladere ilçesinde Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal bölgesinde, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesinde ve Yedisu ilçesinde Akımlı Yaylası bölgesi" olduğu açıkladı.