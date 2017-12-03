  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 16 °C

Bingöl’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

» »
Bingöl’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Engelli vatandaşlara yönelik 4 bin metrekare iz yolu yapılarak, 5 ayrı noktaya engelli araç şarj istasyonları kurulduğunu belirten Bingöl Belediye Başkanı...

Engelli vatandaşlara yönelik 4 bin metrekare iz yolu yapılarak, 5 ayrı noktaya engelli araç şarj istasyonları kurulduğunu belirten Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, "Engelleri ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Baharla birlikte yapımına başlayacağımız engelsiz binayı da hizmetinize sunacağız" dedi.

Bingöl Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik program düzenlendi. Öğretmenevi'ndeki programa, Vali Ali Mantı ve eşi Işıl Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve eşi Pervin Barakazi, Emniyet Müdürü Metin Akay, Belediye Meclis Üyeleri Halim Sugü, Abdulhamit Akarca, engelli dernek başkanları ve çok sayıda engelli katıldı.

Programda konuşan Vali Ali Mantı, "Öncelikle bu güzel ortamı sağladığı için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin her alandaki gelişmeleri engelli kardeşlerimize de yansıdı. Ülkemiz, nimetler arttıkça bu nimetleri vatandaşlarına uygun bir şekilde aktarmaya çalışıyor. Devletimiz güçlendikçe imkanlarda artmaya devam edecektir"diye konuştu.

Engellilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dernek başkanlarıyla sürekli istişare içerisinde olduklarını belirten Başkan Barakazi'de,"Engelli vatandaşlarımıza her anlamda destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz ama burada üç önemli hususa değinmek istiyorum. Bizden önce Bingöl'de engelli iz yolu yoktu, 4 bin metre civarında iz yolu yaptık. Önümüzdeki süreçte bu iz yollarını arttırmayı düşünüyoruz. Akülü aracı olan engelli arkadaşlarımız için kentimizin beş ayrı noktasına şarj istasyonları kurduk. Engelli rampalarıyla ilgili hala bir takım sorunlar var bunların farkındayız, bu alanda da iyileştirmeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

İlkbaharla birlikte engelsiz binanın yapımına başlayacaklarını vurgulayan Barakazi, "Engelli kardeşlerimiz için engelsiz bir bina inşa ediyoruz. Bu binamız tüm engelli arkadaşlarımızın evi niteliğinde olacak ve burada birçok faaliyet yürütülecek. Baharla birlikte binamızın inşaatına başlayacağız ve bittiğinde sizlere vereceğiz. Engelli arkadaşlarımızın sorunlarına çözüm üretme noktasında dernek başkanlarımızla sürekli iletişim içerisindeyiz. Engelleri ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Program, kahvaltı ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Toprak’tan 3 Aralık Günü Mesajı03 Aralık 2017 Pazar 12:48
  • Aydın’da ‘Türküler Bizi Anlatıyor’ Konseri Düzenlenecek03 Aralık 2017 Pazar 12:38
  • Çevirmenler Kırıkkale’de Buluştu03 Aralık 2017 Pazar 12:38
  • Umudun Çocukları Başkan Kurt’u Ziyaret Etti03 Aralık 2017 Pazar 12:28
  • Engelli Vatandaşlara Akülü Ve Tekerlekli Sandalyeyi Hediye Edildi03 Aralık 2017 Pazar 12:28
  • Başkan Yalçın, Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu03 Aralık 2017 Pazar 12:18
  • Başkan Duymuş, Çalışmaları Yerinde İnceledi03 Aralık 2017 Pazar 12:18
  • Başkan Yaman’dan Hasta Ziyareti03 Aralık 2017 Pazar 12:18
  • 9. Eğitim Alay Komutanı Albay Çömer’den Başkan Yağcı’ya Ziyaretler03 Aralık 2017 Pazar 12:13
  • Pazaryeri’ne Yapılacak Olan Gençlik Merkezi’nin Çalışmalarına Başlandı03 Aralık 2017 Pazar 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti