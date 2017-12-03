Bingöl’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Engelli vatandaşlara yönelik 4 bin metrekare iz yolu yapılarak, 5 ayrı noktaya engelli araç şarj istasyonları kurulduğunu belirten Bingöl Belediye Başkanı...

Engelli vatandaşlara yönelik 4 bin metrekare iz yolu yapılarak, 5 ayrı noktaya engelli araç şarj istasyonları kurulduğunu belirten Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, "Engelleri ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Baharla birlikte yapımına başlayacağımız engelsiz binayı da hizmetinize sunacağız" dedi.

Bingöl Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik program düzenlendi. Öğretmenevi'ndeki programa, Vali Ali Mantı ve eşi Işıl Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve eşi Pervin Barakazi, Emniyet Müdürü Metin Akay, Belediye Meclis Üyeleri Halim Sugü, Abdulhamit Akarca, engelli dernek başkanları ve çok sayıda engelli katıldı.

Programda konuşan Vali Ali Mantı, "Öncelikle bu güzel ortamı sağladığı için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin her alandaki gelişmeleri engelli kardeşlerimize de yansıdı. Ülkemiz, nimetler arttıkça bu nimetleri vatandaşlarına uygun bir şekilde aktarmaya çalışıyor. Devletimiz güçlendikçe imkanlarda artmaya devam edecektir"diye konuştu.

Engellilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dernek başkanlarıyla sürekli istişare içerisinde olduklarını belirten Başkan Barakazi'de,"Engelli vatandaşlarımıza her anlamda destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz ama burada üç önemli hususa değinmek istiyorum. Bizden önce Bingöl'de engelli iz yolu yoktu, 4 bin metre civarında iz yolu yaptık. Önümüzdeki süreçte bu iz yollarını arttırmayı düşünüyoruz. Akülü aracı olan engelli arkadaşlarımız için kentimizin beş ayrı noktasına şarj istasyonları kurduk. Engelli rampalarıyla ilgili hala bir takım sorunlar var bunların farkındayız, bu alanda da iyileştirmeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

İlkbaharla birlikte engelsiz binanın yapımına başlayacaklarını vurgulayan Barakazi, "Engelli kardeşlerimiz için engelsiz bir bina inşa ediyoruz. Bu binamız tüm engelli arkadaşlarımızın evi niteliğinde olacak ve burada birçok faaliyet yürütülecek. Baharla birlikte binamızın inşaatına başlayacağız ve bittiğinde sizlere vereceğiz. Engelli arkadaşlarımızın sorunlarına çözüm üretme noktasında dernek başkanlarımızla sürekli iletişim içerisindeyiz. Engelleri ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Program, kahvaltı ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.