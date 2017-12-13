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Bingöl’de ‘81 İliz Hepimiz Biriz’ Sergisi

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Bingöl’de ‘81 İliz Hepimiz Biriz’ Sergisi
BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de yerli malına dikkat çekmek için "81 iliz, Hepimiz Biriz" poster sergisi düzenlendi.

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de yerli malına dikkat çekmek için "81 iliz, Hepimiz Biriz" poster sergisi düzenlendi.

Yerli malına dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen ve 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen E- Twinning projesi kapsamında "81 İliz Hepimiz Biriz" yerli malı poster sergisi Bingöl'de de düzenlendi. Murat İlköğretim Okulu'nun ev sahipliği yaptığı sergi, merkez Sanat Sokağında açıldı.

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "81 İliz Hepimiz Biriz" sergisinin amacına değinen Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Buğrahan, "Bu sergide öğrenciler ülkemizin tüm güzelliklerini afişlerle görme şansı bulacaklar. Ülkemizi gezme imkanı olamayan öğrencilerimiz, bu proje ile ülkesindeki yerleşim yerlerini ve yerli ürünleri tanımış olacaklar" dedi.

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